شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: هدف إنبى الملغى تسلل واضح.. والبنا نموذج فى الثبات الانفعالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير عثمان، الخبير التحكيمى رئيس لجنة الحكام الأسبق، أن محمود البنا الحكم الدولى وطاقم التحكيم نجح باقتدار في إدارة مباراة الزمالك مع إنبى، التي انتهت بفوز الفريق البترولى بهدفين نظيفين ضمن الجولة 18 للدورى.

وقال الخبير التحكيمى في تصريحات لتليفزيون الخليج 365 مع عمر الأيوبى: "البنا قدم نموذجا يدرس في الثبات الانفعالى خلال إدارته للمباراة، خاصة مع تقدم إنبى على الزمالك، لأن تقدم أى فريق على الأهلى أو الزمالك يجعل الحكام تحت ضغوط، لكن البنا كان مستواه وأداؤه ثابتا ولم يتغير طوال زمن المباراة رغم صعوبتها، ووصل بها الى بر الأمان".

وكشف عثمان أن قرارات طاقم الحكام في مباراة الزمالك وإنبى كانت سليمة 100%، خاصة اللعبات المثيرة للجدل أبرزها إلغاء هدف إيبوكا لاعب إنبى في الدقيقة 7 من زمن اللقاء، حيث تفوق محمود أبو الرجال ووائل فرحان حكم الفيديو في القرار التسلل وهو قرار سليم، وكذلك القرار الذى احتسبه هانى عبد الفتاح الحكم المساعد الثانى بتسلل جودى مهاجم إنبى فهو قرار صحيح، ولذلك فإنه يرى أن هناك تميزا ونجاحا لطاقم التحكيم، مشيدا باختيارهم من قبل لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح.