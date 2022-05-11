شكرا لقرائتكم خبر عن على فوزى: إنبي حرمنى من اللعب للقطبين.. والموسم الحالى الأخير لـ"إيبوكا" مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى علي فوزي الظهير الأيمن لفريق الكرة بنادي إنبي سعادته بفوز فريقه على حساب الزمالك، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري الممتاز.

وتابع ظهير إنبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "مباراة الزمالك دائمًا نستعد لها استعداد خاص، ودخلنا في معسكر مغلق منذ أسبوع استعدادًا لمواجهة متصدر الدوري".

وأضاف فوزي: "كنا موفقين جدًا في المباراة، نجحت في إيقاف جبهة الزمالك القوية التي تضم أشرف بن شرقي وأحمد فتوح، والحمد لله سجلت هدف، بشكل عام راض عن أدائي في اللقاء".

وعن اهتمام القطبين بخدماته في المواسم السابقة، أكد علي فوزي أنه وصله عروض من الأهلي والزمالك في الموسمين الماضيين، لكن إدارة إنبي أوقفت المفاوضات لعدم رغبتها في التفريط في خدماتي، مؤكدًا أنه سعيد للتواجد في نادي إنبي لأنه ضمن أكبر الفرق في الدوري الممتاز.

وعن مصير إيبوكا مع الفريق البترولي، قال علي فوزي أنه يعتقد أن الموسم الجاري هو الأخير لزميله في الفريق، بعد الأداء الرائع الذي يقدمه مؤخرًا، مؤكدًا أن إيبوكا مهاجم قوي قادر على إفادة إنبي في الجانب الهجومي، فضلًا عن خوضه التدريبات بشكل قوي، وإلتزامه وطموحه المتجدد في تسجيل الأهداف.