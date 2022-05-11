شكرا لقرائتكم خبر عن الغردقة تستضيف بطولة كأس مصر للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكاراتيه إقامة بطولة كأس مصر، التي ستقام في الفترة من 20 إلى 22 مايو الحالى، بالصالة المغطاة بالغردقة.

ومن المقرر أن يكون آخر موعد للتسجيل للمشاركة في بطولة كأس مصر للكاراتيه وإرسال كشف اللاعبين يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مايو، على أن يقوم كل لاعب بسداد رسوم الاشتراك في البطولة، عن طريق الفرع المشارك في المنافسات.

وقرر اتحاد الكاراتيه إقامة تصفيات للاعبى المنتخبات على مستوى الكبار والشباب والناشئين يومى 23 و28 مايو الجارى بالمركز الأولمبى بالمعادى، ومن المقرر أن تقام التصفيات 23 مايو على مستوى الكبار وتحت 21 سنة، بينما تقام التصفيات للشباب والناشئين تحت 18 سنة يوم 28 مايو.

وتقرر أن يتم اختيار أصحاب المركز الأول والثانى على مستوى الكبار، والمراكز من الأول الى الثالث لتصفيات تحت 18 سنة.