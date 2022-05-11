شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ناعيا محمد أبو السعود رئيسه الأسبق: خالص العزاء لأسرته الكريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر النادى الإسماعيلى بيانا نعى فيه رئيس النادى الأسبق محمد أبو السعود، وجاء فى البيان: "يتقدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومى، بخالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، العميد محمد أبو السعود رئيس النادي الأسبق، الذي وافته المنية منذ قليل".

وأضاف البيان: "كما يتقدم بخالص العزاء لأسرته الكريمة، داعين المولى ـ عزل وجل ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته".

فى سياق آخر، فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، على دمياط بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة الودية التى أقيمت مساء الثلاثاء على ملعبه بالإسماعيلية استعدادًا لمنافسات الدوري العام، سجل أهداف الدراويش مروان حمدي هدفين وعماد حمدي من ضربة جزاء.

لعب الفريق بتشكيل مكون من أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي وشادي ماهر وعبد الله محمد ومحمود البدري ومحمد دسوقي فى خط الدفاع وعماد حمدي ومدحت فقوسه وجان موريل وكارميلو ألجاراناز وخالد النبريصي فى خط الوسط، ودييجو فرناندو فى خط الهجوم.

وشارك فى مجريات الشوط الثاني عمر رضوان ومحمود عبد الله وأحمد مصطفى ومروان حمدي وحازم مرسي ووجيه عبد الحكيم وأبو بكر حمزة وحسن صابر.