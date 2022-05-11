شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض: الزمالك يعانى أمام التنظيم الدفاعى.. وطولان تفوق على فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق وائل رياض، نجم الأهلي السابق، على هزيمة الزمالك من إنبي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري هذا الموسم.

وقال وائل رياض في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك في حاجة إلى صفقات قوية، ولم يتعامل بشكل جيد مع تنظيم حلمي طولان للاعبي إنبي في الملعب".

وأضاف: "تدربت مع حلمي طولان وأعلم أنه مُنظم للغاية خاصة في مباريات الأهلي والزمالك وفيريرا لم يتعامل مع تنظيم حلمي طولان بالشكل الأمثل"، واختتم حديثه قائلا: "فيريرا فوجئ بتنظيم إنبي في الملعب، والزمالك يعاني مع الفرق التي تتكتل في الدفاع".

وفجر فريق إنبى مفأجاة من العيار الثقيل بالفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الـ18 للدورى، ليتوقف رصيد الفريق الأبيض عند 41 نقطة وما زال فى المركز الأول بالدورى، بينما ارتفع رصيد الفريق البترولى إلى 23 نقطة وما زال فى المركز العاشر.

تقدم على فوزى لإنبى في الدقيقة 38 من خطأ فادح لحارس الزمالك محمد أبو جبل ومدافع الفريق محمود الونش ، وأضاف ايبوكا الهدف الثانى في الدقيقة 60 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء فشل أبو جبل في التعامل معها.