إنبي: حققنا فوزا مستحقا على الزمالك.. وتعاقدنا مع إيبوكا بدون مقابل

القاهرة - سامية سيد - أعرب عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق البترولي على الزمالك بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري العام.

وقال عبد الناصر في تصريحات تليفزيونية: "حققنا فوزاً مستحقاً على الزمالك وكنا الأفضل على مدار شوطي المباراة، ونعمل منذ أسبوع على التخطيط لهذه المباراة، كما أن أداء الفريق يتطور من مباراة إلى أخرى".

وأضاف: "چون إيبوكا مهاجم مميز ولاعب لا غنى عنه في منظومة إنبي ، رغم أننا تعاقدنا معه في صفقة انتقال حر، وأتمنى استمراره مع الفريق".

وفجر فريق إنبى مفأجاة من العيار الثقيل بالفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الـ18 للدورى، ليتوقف رصيد الفريق الأبيض عند 41 نقطة وما زال فى المركز الأول بالدورى، بينما ارتفع رصيد الفريق البترولى إلى 23 نقطة وما زال فى المركز العاشر.

تقدم على فوزى لإنبى في الدقيقة 38 من خطأ فادح لحارس الزمالك محمد أبو جبل ومدافع الفريق محمود الونش ، وأضاف ايبوكا الهدف الثانى في الدقيقة 60 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء فشل أبو جبل في التعامل معها.