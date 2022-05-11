شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب التايكوندو فى البطولة الأفريقية برواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب التايكوندو للكبار في منافسات البطولة الأفريقية التي تقام منتصف يوليو المقبل في رواندا، وتضم قائمة المنتخب في البطولة 15 لاعبا ولاعبة، مقسمين إلى 8 أولاد، و7 بنات، وهم كالتالى:

يوسف عصام تحت 54 كجم، مصطفى فرج 58 كجم، أحمد وائل تحت 63 كجم، إياد بركات تحت 68 كجم، رامى عيسى تحت 74 كجم، سيف عيسى تحت 80 كجم، أحمد راوى تحت 87 كجم، صلاح خيرى فوق 87 كجم.

وعلى مستوى البنات حبيبة محمد تحت 46 كجم، شهد سامى تحت 49 كجم، مرام نبيل تحت 53 كجم، أشرقت نبيل تحت 57 كجم، نادين عمرو تحت 62 كجم، آية شحاتة تحت 67 كجم، ميسون إيهاب تحت 73 كجم، تقى شعبان فوق 73 كجم.