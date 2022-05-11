اتحاد الكرة ناعيا العميد محمد أبو السعود: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، العميد محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي الأسبق الذى وافته المنية مساء الثلاثاء.

وأضاف بيان اتحاد الكرة: "نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر الجميل، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلنت أسرة العميد محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي الأسبق، الذي توفى قبل قليل بعد صراع مع المرض، داخل العناية المركزة لمركز 30 يونيو للكلي بمحافظة الإسماعيلية، بعد تدهور حالته الصحية، تشييع جثمانه من مسجد الإسماعيلي، عقب صلاة الظهر ودفنه بمقابر الأسرة بالتعاون، بجوار مقبرة الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي.

ومن المقرر إقامة أن تقييم أسرته عزاء له الأربعاء، أمام منزله بمنطقة الجامعة القديمة، علي أن يقيم النادي الإسماعيلي عزاء له بالملاعب المفتوحة بالنادي الإسماعيلي بعد غد الخميس.

وتوفى الآن العميد محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي الأسبق بعد صراع مع المرض، داخل العناية المركزة لمركز 30 يونيو للكلي بمحافظة الإسماعيلية، بعد تدهور حالته الصحية وتولي العميد محمد أبو السعود، رئاسة قلعة الدراويش خلال الفترة من 2012 حتى 2016، قبل أن يرحل ويتولى المهندس إبراهيم عثمان رئاسة النادي.