شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى الجزائر: دخول جماهير الأهلي لملعب مباراة وفاق سطيف بدون تذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن مختار وريدة، سفير مصر في الجزائر، الجماهير المصرية، على وصول بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى الجزائر، تمهيدًا لخوض إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام وفاق سطيف الجزائري.

وتابع سفير مصر في الجزائر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، بعثة الأهلي وصلت في السابعة مساءً، ووجدت استقبالا رائعًا بالورود من مندوبي وفاق سطيف الجزائري، وكذلك الجماهير الجزائرية وجهت التحية في المطار للفريق الأحمر.

وأضاف السفير مختار وريدة: "الأجواء في الجزائر إيجابية جدًا ومشجعة على لعب كرة القدم، ولمست في بعثة النادي الأهلي التركيز الشديد على المباراة، وعدم اعتمادهم على نتيجة مباراة الذهاب".

وعن دخول جماهير الأهلي لملعب 5 جويليه الذي سيحتضن المباراة، أكد السفير المصري في الجزائر، أن الأمن قرر دخول الجماهير المصرية للمباراة بدون تذاكر، قياسًا على مبدء المعاملة بالمثل، الذي لاقته الجماهير الجزائرية في مباراة القاهرة.

وعن فندق إقامة النادي الأهلي، أكد سفير مصر في الجزائر أنه قريب جدًا من ملعب 5 جويليه الذي سيحتضن اللقاء، وهو من أفضل الفنادق في الجزائر.

واختتم سفير مصر في الجزائر: "نسعد بحضور أي فريق مصر إلى الجزائر، وواجبنا توفير له كل سبل الراحة لتحقيق أفضل النتائج".