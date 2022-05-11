شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: شخصية البنا ويقظة المساعدين سر نجاح مواجهة الزمالك وإنبى تحكيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبير التحكيمى عادل عقل أن الدولي محمود البنا تمتع بلياقة بدنية جيدة ساعدته بشكل كبير فى التواجد بالمكان المناسب والسيطرة على لقاء الزمالك وإنبى، الذي أقيم مساء الثلاثاء، وانتهى بفوز الفريق البترولي بهدفين دون رد.

وأضاف عقل أن النضج التحكيمى والشخصية الحاسمة التي ظهر بها البنا جعل هناك قناعة لدى اللاعبين والأجهزة الفنية بقراراته سواء الفنية أو الإدارية، فكان البنا علة موعد بالتدخل بالصافرة واحتسب 28 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب رغم أن هناك مخالفة مثيرة للجدل لصالح إنبى على محمود علاء داخل منطقة جزاء الأبيض، لكن البنا اعتبر أنها احتكاك مشروع، وأكد الـ"VAR" قرار الحكم من خلال التواصل عبر الكومينيكيشن سيستم كما سمح الحكم باستمرار اللعب واتاح الفرصة بشكل جيد اكثر من مرة خلال اللقاء واحسن تقدير الوقت بدل الضائع فى نهاية شوطي المباراة.

وتابع عقل أن البنا أشهر البطاقة الصفراء لثلاثي الزمالك محمود علاء وأحمد فتوح وطارق حامد، مقابل إنذارين فقط لثنائي انبى مؤمن وزياد كمال في تقدير جيد للعقوبات الانضباطية.

وأشار عقل إلى أن الثنائي المساعدين ظهرا بيقظة وتمركز جيد، وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة طبقا للقانون، كما أشارا على 9 حالات تسلل في توقيت جيد وتطبيق جيد للبروتوكول، وتعاونا مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما، وأكد الـ"VAR" قرارهما في أهم حالتى تسلل في المباراة على مهاجمي الفريق البترولي في الدقائق 8، 65 من عمر المباراة.

وقال عقل إن الحكم الرابع لم يجد صعوبة في السيطرة على المنطقة الفنية التي شهدت التزام الأجهزة خلال المباراة، كما تواصل كابينة الـ"VAR" مع طاقم الحكام بشكل جيد وتعاون مثمر خاصه في القرارات المصيرية خلال فعاليات اللقاء.