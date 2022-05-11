أفشة: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام وفاق سطيف بالجزائر ولدينا الخبرات الكافية

شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام وفاق سطيف بالجزائر ولدينا الخبرات الكافية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، جاهزية الفريق لمباراة وفاق سطيف المقرر لها مساء السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، مشددًا على رغبة جميع اللاعبين في تحقيق نتيجة إيجابية بالجزائر وحسم التأهل إلى نهائي البطولة.
وقال أفشة فى تصريحات له: "الأهلي حقق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب أمام وفاق سطيف بالقاهرة بعد الفوز بأربعة أهداف نظيفة، ولكن التأهل لم يحسم، فهناك شوط ثان بالجزائر في مباراة العودة نريد أن نحسمه ونحقق نتيجة إيجابية تحسم تأهلنا إلى نهائي البطولة". وتابع أفشة: "علينا أن ننسى نتيجة مباراة الذهاب والتفكير فقط في مباراة العودة".
وأضاف أفشة أن لاعبي الأهلي يحظون بخبرات كبيرة ويعلمون جيدًا دورهم وحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، وأن اجتماعاتهم وحديثهم كلاعبين دائمًا ما تنصب على الفوز وإسعاد الجماهير وتحقيق البطولات، وأن هذا ما يسعون إليه لتحقيق البطولة الحادية عشرة في تاريخ النادي والثالثة على التوالي للجيل الحالى.
وشدد لاعب الأهلي على أن هناك حالة كبيرة من التركيز داخل الفريق، وأنه بمجرد انتهاء مباراة وفاق سطيف الأولى في القاهرة حصل الجميع على راحة يومين وتم إغلاق ملف مباراة الذهاب، وابتداء من اليوم تم التحضير لمباراة العودة التي تقام في الجزائر السبت المقبل.
وأشار أفشة إلى أن النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، التي يسعى خلالها الأهلي لإضافة لقبه الحادي عشر، شهدت أحداثًا وتحديات كبيرة في مراحلها المختلفة، ولكن في النهاية دائمًا ما يؤكد الأهلي أنه قادر على تجاوز الصعاب من أجل الوصول إلى هدفه وتحقيق طموحات جماهيره.
وأوضح لاعب الأهلي أن الدوري الممتاز ظروفه مختلفة عن دوري أبطال أفريقيا، وأن الفريق قد يكون تعثر في آخر ثلاث مباريات في الدوري ولكن هذا الأمر لن يتكرر، وسيعمل الجميع على تفادي الأخطاء السابقة من أجل استعادة الانتصارات المحلية لاستعادة لقب الدوري.
كما أكد أفشة أنه لا يشغله كثيرًا ما يقال عنه، لكنه في الوقت نفسه يحترم الجميع خاصة الآراء التي تنتقد بشكل إيجابي. وأوضح أفشة أن علاقته طيبة بكافة اللاعبين ليس في الأهلي فقط ولكن في باقي الأندية.
وطالب لاعب الأهلي بأن تكون هناك عقلانية في الانتقاد، لا سيما أن كرة القدم لا يوجد بها ثوابت، وأن لاعبًا بحجم وقيمة ميسي يعيش موسمًا هو الأسوأ مقارنة بما قدمه طيلة السنوات الماضية.
واختتم أفشة تصريحاته قائلاً: "جمهور الأهلي على دماغي، وأنا جاهز للعب وفقًا لرؤية الجهاز الفني، وأسعى بكل قوة للتركيز والاجتهاد وتقديم أقصى جهدي خلال المباريات لتحقيق أفضل النتائج للنادي الأهلي وجمهوره العظيم".