شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعى العميد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي، ببالغ الحزن والأسى العميد محمد أبو السعود، رئيس النادي الإسماعيلي الأسبق، الذي وافته المنية، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.

وتوفي العميد محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي الأسبق، بعد صراع مع المرض، داخل العناية المركزة لمركز للكلي، بمحافظة الإسماعيلية، بعد تدهور حالته الصحية.

وتولي العميد محمد أبو السعود، رئاسة قلعة الدراويش خلال الفترة من 2012 حتي 2016، قبل أن يرحل ويتولي المهندس إبراهيم عثمان رئاسة النادي.