موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري بدوري الأبطال الإفريقي

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني لمواجهة نظيره وفاق سطيف الجزائري بعدما فاز عليه ذهاباً برباعية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في اللقاء الذي أقيم علي ستاد الاهلي والسلام مساء السبت ليضع المارد الأحمر قدما في المباراة النهائية لدوري الأبطال للموسم الثالث علي التوالي.

ويملك الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، فرصة قوية لتسجيل رقم قياسى جديد فى تاريخه الأفريقى بالوصول للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة عشرة فى تاريخه، وذلك حال نجاحه فى تجاوز عقبة وفاق سطيف بطل الجزائر.

موعد مباراة العودة بين الاهلي ووفاق سطيف الجزائري

تقام مباراة الأهلي ووفاق سطيف في التاسعة مساء السبت المقبل بالجزائر في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي

الاهلي يتواجد في نصف النهائي الافريقي للمرة 18 في تاريخه

عزز الأهلي من رقمه القياسي في دوري الأبطال بالوصول لنصف النهائي للمرة الـ18 في تاريخه الأفريقي العريق وحافظ الأحمر على تواجده في نصف النهائي في آخر 10 سنوات للمرة السابعة، بعد تأهله في نسخ 2012 و2013 و2017 و2018 و2020 و2021 و2022.

وتوج الأهلي باللقب 4 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك أعوام 2012 و2013 و2020 و2021، بينما صعد للنهائي مرتين عامي 2017 و2018، وخسر اللقب أمام الوداد المغربي والترجي التونسي، على الترتيب.

مشوار الاهلى فى دوري أبطال أفريقيا

جيندارميري ناشونال النيجر 1-1 الاهلى

الاهلى 6-1 جيندارميري ناشونال - النيجر

الاهلى 0-0 الهلال السودانى

الاهلى 0-1 صن دوانز

الاهلى 3-2 المريخ السودانى

الاهلى 0-1 صن دوانز

الاهلى 3-1 المريخ السودانى

الاهلى 1-0 الهلال السودانى

الاهلى 2-1 الرجاء المغرب

الاهلى 1-1 الرجاء المغربى

الاهلي 4-0 وفاق سطيف الجزائري