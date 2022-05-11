شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: لو عرض علىّ الاستمرار مع إيهاب جلال لرفضت.. والمنتخب تطور مع كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، دعمه الكبير لإيهاب جلال مدرب منتخب مصر الحالي، مشيرا إلى أنه على الجميع التكاتف خلف الجهاز الفني.

وأضاف ضياء السيد في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "لا بد من دعم إيهاب جلال وعدم معاملته كما عومل جهاز كيروش".

وتابع: "لو عرض على البقاء مع جهاز إيهاب جلال لرفضت ذلك، وكنت حزينا بسبب ما تردد عن رحيل ثنائي من جهاز كيروش بعد البطولة العربية".

وأوضح ضياء السيد أن المنتخب تطور بشكل كبير مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، وهذا ما جعلنا ننافس على بطولة أفريقيا والوصول لكأس العالم حتى المرحلة الأخيرة. وقال: "كيروش قدم مستويات رائعة مع منتخب مصر خلال فترته، وكان طموحنا تحقيق كل شىء مع المنتخب". وتابع ضياء السيد: "عدم وصولنا لكأس العالم سوء توفيق فقط، نحن قدمنا كل شىء لتحقيق إنجاز الصعود، وخسارتنا بركلات الترجيح مرتين أمام السنغال حظ".

وأشار ضياء السيد إلى أن جهاز كارلوس كيروش عومل بشكل سيئ للغاية، مؤكدا أن الجهاز هوجم خلال فترته دائما رغم الانتصارات، وشدد: "من ردد شائعات رحيله عن جهاز كيروش كان يريد ويتعمد إيذائي بدون معلومة واضحة لديه".

وأضاف ضياء السيد: "البرتغالي كارلوس كيروش مدرب عالمي، ومتميز بالجرأة والشجاعه في اتخاذ القرارت، وهذا ما يظهر كم العناصر الجديدة في المنتخب خلال فترته".