وليد صلاح عبد اللطيف: فيريرا يتحمل مسئولية خسارة الزمالك أمام إنبي

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القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، أن البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض، يتحمل مسئولية خسارة فريقه أمام إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء بالجولة الـ18 من عمر الدوري على استاد القاهرة الدولي.

وقال مهاجم الزمالك السابق في تصريحات لتليفزيون ”الخليج 365” مع عمر الأيوبي، إن فيرايرا ارتكب أخطاء فنية قاتلة ولم يكن هناك شكل للزمالك، ونجح حلمي طولان المدير الفني لإنبي في السيطرة على زمام المباراة، وحقق أهدافه مستغلا حالة التوهان التي ظهر عليها الزمالك.

وأضاف وليد صلاح عبد اللطيف أن تغييرات فيريرا كانت خاطئة، والعمق الهجومي للزمالك لم يكن موجودا حيث لعب بطريقة خاطئة ولم يكن الفريق في مستواه المعهود.

وفجر فريق إنبى مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الـ18 للدورى، ليتوقف رصيد الفريق اللأبيض عند 41 نقطة وما زال فى المركز الأول بالدورى، بينما ارتفع رصيد الفريق البترولى إلى 23 نقطة وما زال فى المركز العاشر.

تقدم على فوزى لإنبى في الدقيقة 38 من خطأ فادح لحارس الزمالك محمد أبو جبل ومدافع الفريق محمود الونش، وأضاف ايبوكا الهدف الثانى في الدقيقة 60 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء فشل أبو جبل في التعامل معها.