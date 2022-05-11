شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف: الزمالك يحتاج 7 لاعبين جدد للمنافسة على الألقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، أن الفارس الأبيض يحتاج 7 لاعبين للمنافسة على الألقاب، موضحا أن الفريق يُعاني من بعض المشاكل في عدد من المراكز.

وأكد عبد اللطيف في تصريحات لتليفزيون الخليج 365: "الزمالك يحتاج للاعب في مركز المساك ولاعبين في وسط الملعب وصانع ألعاب، ولاعبين في مركز الهجوم".

وواصل عبد اللطيف: "في اعتقادي أن عماد نبيل دونجا لاعب بيرميدز حل مثالي في خط الوسط للزمالك، بجانب محمود حمادة لاعب فاركو، كما يمكن لظهير أيمن إنبى على فوزي تقديم الإضافة لصفقات الزمالك المقبلة".

وتغنى لاعب الزمالك السابق بإمكانيات رمضان صبحي جناح بيراميدز، واصفا اللاعب بـ"حلّال العقد" وتقديم حلول كثيرة في المواقف الصعبة والمباريات المعقدة دفاعيا.