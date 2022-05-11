شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب التتويج بالنهائي الأفريقي السادس خارج الديار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الأهلي من حسم بطاقة الصعود لنهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخته الحالية 2022 بعدما قطع شوطا كبيرا نحو بلوغ المباراة النهائية عقب الفوز برباعية نظيفة في مباراة الذهاب ضد وفاق سطيف الجزائري، بالدور نصف النهائي للبطولة الأفريقية.

وحال صعود الأهلي إلى المباراة النهائية بشكل رسمي والذي سيتأكد بعد خوض مباراة الإياب بنصف النهائي ضد وفاق سطيف يوم السبت المقبل، سيلعب المباراة النهائية خارج الديار على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وسبق وتوج الأهلي بعدد 5 نهائيات خارج الديار المصرية من قبل، وحال الفوز في نهائي النسخة الحالية سيكون اللقب السادس الذي يحققه النسور الحمر خارج الديار.

والخمس نهائيات السابقة التي توج بها الأهلي من خارج الديار:

اللقب الأول: نسخة 1982، حيث التقى أشانتي كوتوكو الغاني، وانتهت مباراة الذهاب في القاهرة بفوز الأحمر 3-0، بينما تعادل الفريقان في كوماسي بنتيجة 1-1.

اللقب الثاني: نسخة 2006 مع الصفاقسي التونسي، حيث تعادل الفريقان في القاهرة بنتيجة 1-1، بينما فاز الأهلي علي ملعب رادس في تونس بنتيجة 1-0.

اللقب الثالث: نسخة 2008 مع القطن الكاميروني، حيث فاز الأهلي في مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة 2-0، بينما تعادل الفريقان بنتيجة 2-2 في مباراة العودة بجاروا.

اللقب الرابع: نسخة 2012 مع الترجي التونسي، حيث تعادل الفريقان في مباراة الذهاب ببرج العرب بنتيجة 1-1، بينما فاز الأهلي في مباراة العودة على ملعب رادس في تونس بنتيجة 2-1.

اللقب الخامس: نسخة 2021 مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي والذي أقيم على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء وانتهى بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة، في ثاني تطبيق لقرار لعب المباراة النهائية من مباراة واحدة.