شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يدخل حسابات منتخب مصر فى مباراتى غينيا وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي محمد شبانة عن دخول محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا، حسابات منتخب مصر في مباراتي غينيا وإثيوبيا، بتصفيات كأس الأمم الأفريقية، والمقرر لهما الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني حرص على التواجد في مباراة سيراميكا والجونة، لمتابعة محمد إبراهيم الذي يحظى باهتمام كبير من الجهاز الفني الجديد للمنتخب قيادة إيهاب جلال.

وأتم شبانة: "المنتخب الوطني يستعد للدخول في معسكر يوم 30 مايو الجاري لخوض مباراتي غينيا وإثيوبيا، على أن يعقب المباراتين معسكر جديد مغلق يبحث فيه الجهاز الفني عن بعض مباراة ودية لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن".

ونجح محمد إبراهيم في لفت الأنظار بشدة خلال مواجهة سيراميكا كلوباترا والجونة، من خلال صناعته 3 أهداف لفريقه في اللقاء.

وحقق فريق سيراميكا فوزا مثيرا على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

تقدم الجونة في الدقيقة 42 عبر تسديدة صاروخية من نور السيد بقدمه اليسرى تسكن أعلى الزواية اليمنى لحارس سيراميكا عامر عامر، وتعادل شريف دابو لسيراميكا في الدقيقة 48، قبل أن يتقدم زميله باسم مرسي بالهدف الثاني في الدقيقة 53، لكن الجونة عاد وتعادل عن طريق محمد شبراوي في الدقيقة 61، فيما سجل سيف تقا التقدم لسيراميكا في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة يقفز سيراميكا إلى المركز الثالث عشرالتاسع من منافسات مسابقة الدوري الممتاز، فيما يحتل فريق الجونة المركز الخامس عشر ضمن جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة بعد خسارته الأخيرة على يد نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ومازال لديه مواجهة مؤجلة.