شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وفاق سطيف: الأهلي لم يبذل أى مجهود فى الفوز علينا والريمونتادا مستحيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عبد الحكيم سرار، رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري، أن فريق الكرة بالنادي الأهلي يتفوق على مستوى الإمكانيات الفنية على فريقه بفجوة كبيرة، ظهرت في لقاء الذهاب بين الفريقين.

وحقق الأهلي فوزًا عريضًا على وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا برباعية نظيفة.

وتابع رئيس وفاق سطيف، ردًا على سؤال مراسل برنامج "بوكس تو بوكس"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "الأهلي لم يبذل أى مجهود خلال مباراة الذهاب للفوز علينا، وصل لمرمانا بكل سهولة، ولاعبوه لم يقدموا أى مجهود من أجل تحقيق الفوز بنتيجة عريضة".

وواصل رئيس وفاق سطيف: "حاولنا الاستعداد بالشكل الأمثل في الفترة الأخيرة، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز على الأهلي في مباراة الإياب إرضاء لجماهيرنا التي حلمت بالتأهل للمباراة النهائية".

واختتم رئيس الوفاق: "الأهلي الأكثر تتويجًا في قارة أفريقيا لن أخفى سرًا بأن الريمونتادا والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي شبه مستحيلة".