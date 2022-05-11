شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: إنبى يستحق الفوز.. وأتمنى استيعاب لاعبى الزمالك الدرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة الدم بنادي الزمالك، أن فريق إنبي قدم مباراة جيدة اليوم، في حين أن فريقه لم يلعب بصورة جيدة، وأضاف أن فوز المنافس مستحق ووجه التهنئة لهم.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "عندما يكون هناك يوم غير جيد للفريق فمن الصعب أن تكون هناك تقييمات فردية لكل لاعب.. إنبي كان أكثر شراسة في مباراة اليوم، والزمالك لم تكن له الأفضلية للوصول إلى مرمى المنافس والتسجيل".

وأضاف فيريرا أن الزمالك سبق وتعرض لمواقف في مباريات سابقة وأن دخل المباراة بصورة ليست جيدة وتحسنت الأوضاع بعدها ولكن هذا لم يحدث اليوم، موضحًا أنه سيعالج السلبيات في التدريبات، لأن هذه المجموعة هي التي فازت في المباريات السابقة، وشدد على أن اللاعبين يجب أن يكونوا استوعبوا من مباراة اليوم ضرورة اللعب بتواضع وبجماعية في الفترة المقبلة.

وقال فيريرا: "الغيابات لم تؤثر على الزمالك في مباراة إنبي اليوم، والمباراة المقبلة أمام طلائع الجيش ستكون صعبة، وسنفتقد طارق حامد للإيقاف، كما أن كل الفرق توجه الزمالك بثلاث أضعاف قوتها".

ورفض المدير الفني التعليق على عدم مشاركة أيمن حفني ومحمد أوناجم في المباريات بشكل أكبر، موضحا أن هناك أسبابا أخرى قد تكون طبية وراء غياب بعض اللاعبين.

وفجر فريق إنبى مفأجاة من العيار الثقيل بالفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الـ18 للدورى، ليتوقف رصيد الفريق اللأبيض عند 41 نقطة وما زال فى المركز الأول بالدورى، بينما ارتفع رصيد الفريق البترولى إلى 23 نقطة ومازال فى المركز العاشر.

تقدم على فوزى لإنبى في الدقيقة 38 من خطأ فادح لحارس الزمالك محمد أبو جبل ومدافع الفريق محمود الونش، وأضاف إيبوكا الهدف الثانى في الدقيقة 60 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء فشل أبو جبل في التعامل معها.