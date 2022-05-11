شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبد اللطيف: محمود علاء لازم يريح وإسلام جابر مستواه لا يناسب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، مستوى بعض اللاعبين في الفريق الأبيض بعد الهزيمة من إنبى بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء بالدوري المصري.

وأكد عبد اللطيف في تصريحات لتليفزيون الخليج 365: "بعض اللاعبين مستواهم لا يليق بالزمالك مثل إسلام جابر الذى لا يقدم أى إضافة للفريق، كما أن محمود علاء في تراجع مستمر ويجب أن يجلس بعض الوقت على دكة البدلاء".

وواصل عبد اللطيف: "مشكلة الزمالك في دكة البدلاء، حينما لا تملك حلول على الدكة ستظل تعاني من عدم وجود الأوراق الرابحة".

وفجر فريق إنبى مفأجاة من العيار الثقيل بالفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الـ18 للدورى، ليتوقف رصيد الفريق اللأبيض عند 41 نقطة وما زال فى المركز الأول بالدورى، بينما ارتفع رصيد الفريق البترولى إلى 23 نقطة ومازال فى المركز العاشر.

تقدم على فوزى لإنبى في الدقيقة 38 من خطأ فادح لحارس الزمالك محمد أبو جبل ومدافع الفريق محمود الونش ، وأضاف إيبوكا الهدف الثانى في الدقيقة 60 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء فشل أبو جبل في التعامل معها.