شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندرى استعدادا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، على ضم 22 لاعبا لمعسكر الفريق بأحد فنادق الإسكندرية، استعدادا لمباراة سموحة، المقرر لها غد اليوم الأربعاء على ملعب استاد الإسكندرية.

واللاعبون هم: محمد عبد المنصف وأحمد يحيى ومحمود شبانة، وخالد الغندور ووكريم الديب وكريم ممدوح وأحمد راشد، وسعيدو سمبورى وأحمد نبيل مانجا، ومروان عطية، وفوزى الحناوى وعبد الغنى محمد والسيد سالم وعبد الله نصيب، وكريم يحيى وهشام صلاح وصبرى رحيل، ومورو ساليفو وبنجامين بويتنج، وإبراهيم حسن وأحمد عادل ميسى وموبولولو.

ويسعى عماد النحاس إلى مواصلة الانتصارات التى بدأها بثلاثية أمام غزل المحلة، فى الوقت الذى يبحث فيه عبد الحميد بسيونى عن فوزه الأول مع سموحة.