ليفربول يواصل الضغط على مانشستر سيتي بفوزه الثمين على أستون فيلا

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل ليفربول الضغط على مانشستر سيتي المتصدر بفوزه الثمين على مستضيفه أستون فيلا 2-1 الثلاثاء في مباراة مؤجلة ضمن الجولة 33 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح البرازيلي دوغلاس لويز التسجيل لأستون فيلا في الدقيقة الثالثة وردّ ليفربول بعد ثلاث دقائق فقط عن طريق الكاميروني جويل ماتيب، قبل أن يحرز السنغالي ساديو ماني هدف الفوز للريدز في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع فريق المدرب الألماني يورغن كلوب رصيده إلى 86 نقطة ليتقاسم الصدارة مؤقتاً مع مانشستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف والذي يملك

وبهذا الفوز حافظ ليفربول على آماله بالمنافسة على لقب الدوري بعد أن تساوى مع مانشستر سيتي بعدد النقاط (86 نقطة) لكن الأخير يتفوق عليه بفارق الأهداف ويملك فرصة الابتعاد عنه بثلاث نقاط بحال فوزه غداً الأربعاء على مستضيفه وولفرهامبتون.