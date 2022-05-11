الامارات | أرنولد: ودية الأردن فرصة للاستعداد لأهم شهر في تاريخ منتخب أستراليا خلال 4 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد: ودية الأردن فرصة للاستعداد لأهم شهر في تاريخ منتخب أستراليا خلال 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب المنتخب الأسترالي، جراهام أرنولد مواجهة الأردن الودية المقررة في الأول من شهر يونيو المقبل بأنها فرصة مناسبة لتجهيز «الكنغارو» لأهم شهر في تاريخ المنتخب (على حد وصفه) خلال أربع سنوات التي سيواجه فيه المنتخب الإماراتي يوم السابع من الشهر ذاته على ملعب أحمد بن علي (استاد الريان) في العاصمة القطرية الدوحة لحساب الملحق الآسيوي المؤهل للمباراة الفاصلة ضمن مشوار التصفيات النهائية لكأس العالم لكرة القدم.

وأكد المدرب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأسترالي أمس، أنه يأمل أن يستفيد من المواجهة الودية لتحضير لاعبيه قبل أن تدق ساعة الحقيقة أمامهم يوم السابع من يونيو أمام «الأبيض» بعد أن كان لاعبوه فقدوا فرصة التأهل المباشر للمونديال عقب احتلال المركز الثالث في المجموعة خلف كل من السعودية واليابان على التوالي.

ويقوم جراهام أرنولد بجولة في الملاعب الأوروبية حالياً من أجل الوقوف على لاعبيه المحترفين مع دخول معظم المنافسات لمراحل الحسم وذلك قبل الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية لـ«الكنغارو» نهاية شهر مايو الجاري، في وقت يواجه فيه المدرب بعض الانتقادات من جانب الجماهير كونه لا يحظى بالتأييد وكانت بعض الشائعات أشارت إلى أن الاتحاد الأسترالي كان سيقيله من منصبه بعد مباراة السعودية في الجولة الأخيرة من التصفيات.

وتضم تشكيلة المنتخب الأسترالي مجموعة من الأسماء الرنانة التي تنشط في الدوريات الأوروبية على غرار توم روجيتش الذي يستعد للاحتفال مع فريقه سيلتيك بلقب الدوري الأسكتلندي، إلى جانب لاعب فريق تولوز الفرنسي، دينيس جيرنو الذي توج يوم السبت الماضي مع فريقه بلقب الدرجة الثانية وسجل اللاعب هدفاً غالياً أمام نيم أولمبيك ليقوده للانتصار الذي أمن اللقب

وسيحظى المدرب بفرصة الوقوف على مستوى لاعبه أجدين هروتشيتش في نهائي الدوري الأوروبي أمام جلاسكو رينجرز الأسكتلندي المقررة يوم الأربعاء المقبل، وفي المقابل كان لاعب فريق سانت باولي الألماني، جاكسون أيرفين قريباً من المنافسة على مقعد مؤهل للملحق المؤهل للدوري الألماني «البوندسليغا» قبل أن يفقد الفرصة. وكافح «الكنغارو» خلال التصفيات الحالية لتفادي المحلق في مشواره نحو التأهل للمرة السادسة لمونديال كأس العالم، لكنه حقق نتائج متواضعة قادته لخوض الملحق بعد أن فاز في أربع مباريات، وتعادل في ثلاث وخسر مثلها، وأنهى التصفيات ثالثاً برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المنتخب العماني الذي كان قريباً من الملحق. وستكون مواجهة الملحق أمام «الأبيض» ثأرية بالنسبة للمدرب جراهام أرنولد الذي تذوق مرارة الهزيمة أمام المنتخب الإماراتي في الدور ربع النهائي لكأس الأمم الآسيوية، حينما سجل الدولي علي مبخوت هدف المباراة الوحيد في اللقاء الذي أقيم على استاد هزاع بن زايد ليقود «الأبيض» لإقصاء «الكنغارو» من البطولة.

ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد الأسترالي، شيف جونسون إن قطر مكان مألوف بالنسبة للأستراليين وأنهم سبق وأن خاضوا بعض المباريات في السابق هناك، مشيراً إلى أن سيناريو الملحقين الآسيوي والعالمي هو بمثابة الموت المفاجئ، وأن على المدرب جراهام ولاعبيه القيام بكل ما يستعطون من أجل الفوز في اللقاءين والحصول على بطاقة التأهل.

وقال جونسون في تصريحاته لصحيفة فوتبول الأسترالية إن المدرب جرهام سيحصل على فرصة جيدة قبل لقاء الإمارات بعودة بعض اللاعبين للتشكيلة بعد غيابهم في الجولات السابقة على غرار الثلاثي توم روجيك وآرون موي ورايلي ماكجري، مضيفاً: «يمكن أن يصبح المنتخب أقوى مع مشاركتهم وقد يمكنهم صنع الفارق».

وجدد رئيس الاتحاد ثقته في المدرب مع بدء العد التنازلي للمواجهة أمام «الأبيض»، وقال: «لدي ثقة في المدرب، لقد تم تعيينه في منصبه من أجل قيادة المنتخب لمونديال قطر، لقد كانت رحلة طويلة ويجب أن نستمر في دعم جراهام واللاعبين للحصول على بطاقة التأهل». يذكر أن مواجهة أستراليا الودية أمام الأردن هي الثالثة بين الطرفين في السنوات الأخيرة، إذ التقى المنتخبان مرتين خلال فترة التصفيات الأولية المؤهلة للمونديال، وفاز «الكانغارو» في المواجهتين، وتمني جماهير أستراليا نفسها بالتأهل للمونديال لتفادي الغياب لأول مرة عن المشهد العالمي منذ النهائيات التي استضافتها كوريا الجنوبية واليابان في عام 2002.

الملحق الآسيوي

7 يونيو في الدوحة

الإمارات - أستراليا

الملحق العالمي

13 يونيو في الدوحة

الإمارات أو أستراليا - منتخب بيرو ممثل أمريكا الجنوبية

• الإمارات تلاقي أستراليا يوم 7 من الشهر المقبل في الدوحة ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

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