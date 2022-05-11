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الامارات | اتحاد الترايثلون يبحث المشاركات المقبلة للمنتخبات الوطنية

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحثت لجنة المنتخبات في اتحاد الترايثلون خلال اجتماعها الدوري برئاسة أحمد الشامسي مسيرة المنتخبات واستعداداتها للمشاركات القارية والعربية والخليجية المقبلة، التي تتضمن البطولة العربية للترايثلون المقررة في مصر خلال الفترة من 26 إلى 29 الشهر الجاري، ومشاركة المنتخبات في الألعاب العالمية المزمع إقامتها في الولايات المتحدة.

وقال رئيس لجنة المنتخبات، أحمد الشامسي في تصريحات صحافية: «يحرص مجلس الإدارة على الاستعداد المناسب لكل المنتخبات في هذه المرحلة المهمة التي تتطلب تضافر الجهود للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وإضافة إنجازات جديدة تؤكد تطور الترايثلون في الإمارات، وأنها تسير في طريقها الصحيح». حضر الاجتماع أعضاء اللجنة محسن آل علي، محمد حسن المروي، سارة الأجنف، علي الشحي، الحسن عقيلي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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