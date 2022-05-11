الامارات | شباب الأهلي والنصر.. «ديربي» المركز الخامس

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي والنصر.. «ديربي» المركز الخامس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي شباب الأهلي مع النصر في «ديربي دبي» ضمن الجولة الـ23 من دوري أدنوك للمحترفين الساعة السادسة مساء على استاد راشد في دبي، إذ يسعى الفريقان إلى إنهاء الموسم بالحصول على المركز الخامس في لائحة الترتيب، وهو أقصى طموحاتهما بعدما ودعا المسابقات المحلية من دون إنجاز، بحصول «فرسان دبي» على المركز الثاني في كأس المحترفين، وخسارته كأس السوبر، وخروجه من ربع نهائي كأس رئيس الدولة، والأمر نفسه بالنسبة إلى «العميد» الذي خرج من دور الـ16 في كأس رئيس الدولة، ومن ربع نهائي كأس المحترفين.

ويحتل شباب الأهلي المركز الخامس برصيد 33 نقطة، بينما يمتلك النصر في رصيده 29 نقطة في المركز الثامن، إذ يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما استعاد «فرسان دبي» ذاكرة الانتصارات في الجولة الماضية بفوزه على اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف عقب فترة كانت الأسوأ بالنسبة للفريق في الموسم الحالي بخسارته في خمس مباريات متتالية بالدوري، بينما حقق «العميد» فوزاً معنوياً في «ديربي بر دبي» على منافسه التقليدي الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحمل «الديربي» مواجهة خاصة للمدربين المواطنين تجمع مدرب شباب الأهلي مهدي علي ومدرب النصر سالم ربيع، إذ إنهما يسعيان إلى إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، خصوصاً أن «المهندس» خسر المكتسبات التي حققها في الموسم الماضي بفوزه بثلاثة ألقاب مع شباب الأهلي، وهي كأس السوبر وكأس المحترفين وكأس رئيس الدولة، وبات استمراره في الموسم المقبل مع الفريق محل شك، بينما يقود سالم ربيع فريق النصر حتى نهاية الموسم عقب إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

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