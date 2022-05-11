الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استياء

أبدى لاعب دولي استياءه من اهتمام إدارة ناديه بتجديد عقود عدد من اللاعبين، وعدم مناقشة موقفه في الاستمرار مع النادي، ما جعله يفكر في الموافقة على العرض الذي حصل عليه من فريق منافس في المحترفين.

مشاركة

استغرب جمهور لناد يلعب في دوري المحترفين من تشكيلة الفريق في آخر مبارياته في الدوري لعدم زج المدرب باللاعبين الموهوبين والشباب في المباراة، خصوصاً أنه من الأندية التي حققت تطلعاتها ومنها البقاء.

ابتعاد

نصح مقربون من مسؤول بارز في اتحاد لعبة جماعية، الأخير بالابتعاد عن الأضواء وعن التصريحات الإعلامية ومنح الفرصة لمسؤولين آخرين في إدارة ملف مهم يتبع لهذا المسؤول.

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