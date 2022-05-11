شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يغيب عن مواجهة الزمالك وطلائع الجيش للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب طارق حامد لاعب وسط الزمالك، عن صفوف فريقه فى مواجهة طلائع الجيش المقبلة، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر، من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بسبب الإيقاف بعد تراكم الإنذارات.

وتلقى طارق حامد البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة إنبى، التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، فى الجولة الـ18 للدورى، ليتوقف رصيد الفريق اللأبيض عند 41 نقطة ومازال فى المركز الأول بالدورى ، بينما ارتفع رصيد الفريق البترولى إلى 23 نقطة ومازال فى المركز العاشر.

تقدم على فوزى لإنبى في الدقيقة 38 من خطأ فادح لحارس الزمالك محمد أبو جبل ومدافع الفريق محمود الونش ، وأضاف ايبوكا الهدف الثانى في الدقيقة 60 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء فشل أبو جبل في التعامل معها.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقا ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد.

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: خالد رضا - إبراهيم يحيى - محمد حامد

خط الوسط: علي فوزي - مصطفى دويدار - مصطفى شكشك - صلاح ريكو

خط الهجوم: مؤمن راضي - جون إيبوكا - مصطفى شلبي