شكرا لقرائتكم خبر عن ربيعة: رباعية الذهاب أمام وفاق سطيف فى طى النسيان وتركيزنا على مباراة العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رامي ربيعة، لاعب الأهلي، إن مباراة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها السبت المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أن نتيجة المباراة الأولى والفوز برباعية نظيفة في طي النسيان، وكل تفكير الفريق وتركيزه حاليًّا في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة العودة.

وأضاف ربيعة فى تصريحات له: "علينا كفريق أن ننسى مباراة الذهاب في القاهرة وأن نتعامل مع مباراة العودة بكل جدية وتركيز، لا سيما أن فريق وفاق سطيف يلعب على أرضه ووسط جمهوره، وهو ما يزيد من دوافعه لتقديم مباراة قوية أمام الأهلي، وتصحيح صورته بعد خسارته في القاهرة".

وواصل مدافع الأهلي حديثه: "علينا أن نتعامل مع مباراة الإياب بمنتهى الهدوء والتركيز، وأن ننسى مباراة الذهاب وأن نحقق نتيجة إيجابية في الجزائر وهو الهدف الذي يسعى إليه الأهلي".

وأكد ربيعة أن السفر مبكرًا إلى الجزائر نقطة إيجابية وفي مصلحة الفريق، بهدف تحقيق المزيد من التركيز ومواصلة التحضير لمواجهة وفاق سطيف.

وأشار مدافع الأهلي إلى أن خوض مباريات الأهلي أمام المنافسين في حضور الجمهور المساند لهم لا يشكل أي ضغط على الفريق، بل تحول الأمر إلى نقطة إيجابية كما حدث مؤخرًا في مباراة الرجاء بالمغرب، التي استطاع الفريق خلالها أن يحقق نتيجة إيجابية ويحسم تأهله إلى نصف نهائي البطولة.

وأوضح ربيعة أن هناك حوارًا دائمًا بين جميع اللاعبين في جميع الأوقات، خاصة وقت التراجع في الأداء والنتائج، وأن الكل يتحدث ولا يقتصر الأمر على لاعبين كبار للعودة بالفريق سريعًا إلى المسار الطبيعي له ومواصلة انتصاراته، مؤكدًا على التفاهم الكبير بين جميع اللاعبين، وهو ما يساعدهم في الوصول إلى أهدافهم وتجاوز أي صعاب تواجههم.

وأشار مدافع الفريق إلى أنه جاهز على المستوى الفني والبدني بعد انتظامه في التدريبات خلال الفترة الأخيرة، وتعافيه بشكل تام من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب الوطني أمام السنغال في تصفيات مونديال ٢٠٢٢، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه يعتبر أن توقيت إصابته مع المنتخب الوطني حظ سيئ بالنسبة له، وأن أي لاعب معرض للإصابة، وعليه أن يتعامل مع المواقف الصعبة في مشواره الكروي وأن يتجاوزها سريعًا.

واختتم رامي ربيعة تصريحاته موجهًا الشكر إلى جماهير الأهلي، لأنها الداعم الدائم للفريق، وتقف في ظهر جميع اللاعبين بكل قوة، ولديها وعي كبير، وتؤازر أي لاعب في حالة تراجع المستوى، وهو أمر وارد في كرة القدم.