شكرا لقرائتكم خبر عن ربيعة: رباعية الذهاب أمام وفاق سطيف فى طى النسيان وتركيزنا على مباراة العودة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال رامي ربيعة، لاعب الأهلي، إن مباراة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها السبت المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أن نتيجة المباراة الأولى والفوز برباعية نظيفة في طي النسيان، وكل تفكير الفريق وتركيزه حاليًّا في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة العودة.
وأضاف ربيعة فى تصريحات له: "علينا كفريق أن ننسى مباراة الذهاب في القاهرة وأن نتعامل مع مباراة العودة بكل جدية وتركيز، لا سيما أن فريق وفاق سطيف يلعب على أرضه ووسط جمهوره، وهو ما يزيد من دوافعه لتقديم مباراة قوية أمام الأهلي، وتصحيح صورته بعد خسارته في القاهرة".
وواصل مدافع الأهلي حديثه: "علينا أن نتعامل مع مباراة الإياب بمنتهى الهدوء والتركيز، وأن ننسى مباراة الذهاب وأن نحقق نتيجة إيجابية في الجزائر وهو الهدف الذي يسعى إليه الأهلي".
وأكد ربيعة أن السفر مبكرًا إلى الجزائر نقطة إيجابية وفي مصلحة الفريق، بهدف تحقيق المزيد من التركيز ومواصلة التحضير لمواجهة وفاق سطيف.
وأشار مدافع الأهلي إلى أن خوض مباريات الأهلي أمام المنافسين في حضور الجمهور المساند لهم لا يشكل أي ضغط على الفريق، بل تحول الأمر إلى نقطة إيجابية كما حدث مؤخرًا في مباراة الرجاء بالمغرب، التي استطاع الفريق خلالها أن يحقق نتيجة إيجابية ويحسم تأهله إلى نصف نهائي البطولة.
وأوضح ربيعة أن هناك حوارًا دائمًا بين جميع اللاعبين في جميع الأوقات، خاصة وقت التراجع في الأداء والنتائج، وأن الكل يتحدث ولا يقتصر الأمر على لاعبين كبار للعودة بالفريق سريعًا إلى المسار الطبيعي له ومواصلة انتصاراته، مؤكدًا على التفاهم الكبير بين جميع اللاعبين، وهو ما يساعدهم في الوصول إلى أهدافهم وتجاوز أي صعاب تواجههم.
وأشار مدافع الفريق إلى أنه جاهز على المستوى الفني والبدني بعد انتظامه في التدريبات خلال الفترة الأخيرة، وتعافيه بشكل تام من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب الوطني أمام السنغال في تصفيات مونديال ٢٠٢٢، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه يعتبر أن توقيت إصابته مع المنتخب الوطني حظ سيئ بالنسبة له، وأن أي لاعب معرض للإصابة، وعليه أن يتعامل مع المواقف الصعبة في مشواره الكروي وأن يتجاوزها سريعًا.
واختتم رامي ربيعة تصريحاته موجهًا الشكر إلى جماهير الأهلي، لأنها الداعم الدائم للفريق، وتقف في ظهر جميع اللاعبين بكل قوة، ولديها وعي كبير، وتؤازر أي لاعب في حالة تراجع المستوى، وهو أمر وارد في كرة القدم.