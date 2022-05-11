شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعطل انتصارات الزمالك ويهزمه بثنائية إيبوكا وعلى فوزى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجر فريق إنبى مفأجاة من العيار الثقيل بالفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في الجولة الـ18 للدورى ، ليتوقف رصيد الفريق اللأبيض عند 41 نقطة ومازال فى المركز الأول بالدورى ، بينما ارتفع رصيد الفريق البترولى إلى 23 نقطة ومازال فى المركز العاشر

تقدم النيجيري على فوزى لإنبى في الدقيقة 38 من خطأ فادح لحارس الزمالك محمد أبو جبل ومدافع الفريق محمود الونش ، وأضاف ايبوكا الهدف الثانى في الدقيقة 60 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء فشل أبو جبل في التعامل معها .

تشكيل الفريقين

فيما ضم تشكيل الزمالك كلاً من..

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقا ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى :-

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: خالد رضا - إبراهيم يحيى - محمد حامد

خط الوسط: علي فوزي - مصطفى دويدار - مصطفى شكشك - صلاح ريكو

خط الهجوم: مؤمن راضي - جون إيبوكا - مصطفى شلبي

الشوط الأول

بدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين ولم يرتكن اللاعبون لمرحلة جس النبض ، وباغت لاعبو إنبى الزمالك بالهجوم الضاغط بطول الملعب ، وفى الدقيقة 8 ألغى حكم اللقاء محمود البنا هدف للفريق البترولى بداعى التسلل عن طريق النيجيري إيبوكا الذى انفرد بالمرمى من نصف الملعب وأودع الكرة قوية على يمين محمد أبو جبل حارس الفريق الأبيض .

بعدها حاول لاعبو الزمالك تنظيم صفوفهم رويدا رويدا من أجل امتصاص حماس لاعبو إنبى الذين نجحوا في امتلاك منطقة وسط الملعب بفضل تحركات مصطفى دويدار ومصطفى شكشك ومن امامهم مصطفى شلبى وجون إيبوكا .

نشط الزمالك رويدا رويدا بداية من الدقيقة 20 واستطاع الثلاثى طارق حامد وروقا ويوسف أوباما من امتلاك منطقة وسط الملعب وبالفعل تسنح أولى الفرص للفريق الأبيض في الدقيقة 25 بعد كرة من عمر السعيد لعبها لأوباما الذى وجد نفسه امام مرمى إنبى واطلق تسديدة قوية مرت بجانب القائم .

بعدها يمتلك لاعبو الزمالك زمام المباراة ويظهر احمد سيد زيزو واشرف بن شرقى في الهجمات الزملكاوية قابلها دفاع محكم من الفريق البترولى من الثنائى إبراهيم يحيي وخالد رضا .

وفى الدقيقة 30 يقف القائم الأيمن لمحمود جاد حارس مرمى إنبى أمام اولى أهداف الزمالك عن طريق تسديدة قوية لعمر السعيد مهاجم الفريق الأبيض من خارج منطقة الجزاء ارتدت من القائم وسط اندهاش الجميع .

ضغط الزمالك بقوة بعدها بغية إحراز هدف السبق ، إلا أن لاعبو إنبى نجحوا في التقدم بالدقيقة 38 من خطأ فادح لخط الدفاع داخل منطقة الجزاء لم يجد على فوزى ظهير أيمن الفريق البترولى من إيداعها المرمى بكل سهولة معلنا عن هدف التقدم لفريقه .

استمر بعدها إنبى في الضغط وكاد عقب الهدف مباشرة من إحراز الهدف الثانى إلا أن الكرة أخطأت المرمى ، يحاول بعدها اللاعبون تمرير الكرة في منتصف ملعب الزمالك لإضاعة الوقت في الوقت الذى غاب فيه لاعبو الزمالك عن تركيزهم أخر خمس دقائق وفشلوا في بناء أي هجمات خطر على مرمى محمود جاد حارس إنبى حتى اطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتفوق إنبى على الزمالك بهدف مقابل للاشئ .

الشوط الثانى

مع بداية الشوط الثانى كثف الزمالك هجماته على مرمى إنبى، وسط تراجع للفريق البترولى الذى اكتفى بالتأمين الدفاعى، وفى الدقيقة 58 كاد جون إيبوكا أن يسجل الهدف الثانى لإنبى.

وفى الدقيقة 59 ارتكب محمود علاء مدافع الزمالك خطأ مع دويدار أمام منطقة الجزاء، ليتلقى علاء البطاقة الصفراء، ليسجل منها النيجرى جون إيبوكا هدف صاروخى.

وظل إنبى يواصل الضغط فى محاولة لتسجيل الهدف الثالث، وأجرى فيريرا تبديلات بخروج حمزة المثلوثى ويوسف أوباما ونزول حازم إمام وسيف الجزيرى.

فشل لاعبو الزمالك في بناء أي هجمة خطرة على مرمى الفريق البترولى وسط دفاعات محكمة من المنافس ، وتوترت المباراة قليلا وهو الأمر الذى قابله محمود البنا حكم المباراة بكروت صفراء في وجه اللاعبين .

وفى الدقيقة 85 يلغى محمود البنا الهدف الثالث لإنبى بداعى التسلل والذى احرزه جونو بيتر ، بعدها يحاول لاعبو الزمالك دون جدوى حتى اطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز إنبى على الزمالك بهدفين نظيفين .



















































































































