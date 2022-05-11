شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: بتمنى الزمالك ياخد الدورى وبعتذر لجماهيره.. وإنبى استحق الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى حلمى طولان، المدير الفني لفريق إنبى، سعادته عقب الفوز على الزمالك قائلا: "بشكر لاعيبتى على الجهد والتركيز والصمت الشديد رغم المشكلات اللى بتواجهنا".

وقال حلمى طولان خلال تصريحات صحفية قائلا: "نستحق الفوز على الزمالك، وآسف لجماهيره لأنى أنا واحد من أبنائه العاشقين ليه، ولكن الكورة كدة، والزمالك أفضل فريق كورة في مصر مفيش شك، وبقول لنادى الزمالك لسه المشوار طويل، وبتمناله ياخد الدوري السنة دي، ونادى الزمالك عنده نفس طويل والدوري مسابقة النفس الطويل".

وفجر فريق إنبى مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الـ18 للدورى، ليتوقف رصيد الفريق اللأبيض عند 41 نقطة وما زال فى المركز الأول بالدورى، بينما ارتفع رصيد الفريق البترولى إلى 23 نقطة وما زال فى المركز العاشر.

تقدم على فوزى لإنبى في الدقيقة 38 من خطأ فادح لحارس الزمالك محمد أبو جبل ومدافع الفريق محمود الونش ، وأضاف إيبوكا الهدف الثانى في الدقيقة 60 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء فشل أبو جبل في التعامل معها.