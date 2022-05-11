شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يجهز أحمد مصطفى لمباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصبح أحمد مصطفى، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، جاهزا للعودة إلى قائمة الفريق مجددًا فى مباراته المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري العام، وذلك حسب رؤية الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل.

يأتي ذلك بعدما شارك خلال مجريات الشوط الثاني لمباراة فريقه الودية التي أقيمت اليوم ضد دمياط على ملعب الإسماعيلية، وانتهت بفوز الدراويش بثلاثة أهداف نظيفة أحرزهم مروان حمدي هدفين وعماد حمدي من ضربة جزاء.

وكان اللاعب قد غاب عن اللقاء السابق لفريقه ضد المصري البورسعيدي بسبب إصابته بشد فى العضلة الخلفية.

جدير بالذكر أن لجنة الأندية المحترفة قررت تأجيل مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي فى افتتاحية الدور الثاني لأجل غير مسمي، بسبب مشاركة المنافس فى البطولة الأفريقية.