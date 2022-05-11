شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيراميكا: ننتظر فترة التوقف لترتيب الأوراق.. والدور الثاني للدورى صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد سامي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا، عن سعادته بتحقيق الفوز على حساب الجونة اليوم بنتيجة 3/2، في الجولة 18 من بطولة الدوري.

وقال سامي في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لسيراميكا، إن الفوز مهم في بداية مهمة الجهاز الفني الجديد، موضحاً أنه عمل على تحسين شكل الفريق في الملعب والأمور تغيرت للأفضل في الشوط الثاني.

وأفاد بأن مباريات الدور الثاني للدوري كلها صعبة، والجهاز الفني يسعى لاستغلال فترة التوقف الدولي المقبلة، موجهاً الشكر إلى هيثم شعبان، وجهازه المعاون، على جهدهم مع الفريق الفترة الماضية.

وحقق فريق سيراميكا فوزا مثيرا على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

تقدم الجونة في الدقيقة 42 عبر تسديدة صاروخية من نور السيد بقدمه اليسرى تسكن أعلى الزواية اليمنى لحارس سيراميكا عامر عامر، وتعادل شريف دابو لسيراميكا في الدقيقة 48، قبل أن يتقدم زميله باسم مرسي بالهدف الثاني في الدقيقة 53، لكن الجونة عاد وتعادل عن طريق محمد شبراوي في الدقيقة 61، فيما سجل سيف تقا التقدم لسيراميكا في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة يقفز سيراميكا إلى المركز الثالث عشرالتاسع من منافسات مسابقة الدوري الممتاز، فيما يحتل فريق الجونة المركز الخامس عشر ضمن جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة بعد خسارته الأخيرة على يد نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ومازال لديه مواجهة مؤجلة.