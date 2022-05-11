شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: الأهلي قادر على التتويج بأفريقيا من المغرب.. وأتمنى أن يطلب حكاما أجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يثق سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق في قدرة الأهلي على حسم التتويج بدوري أبطال أفريقيا من قلب المغرب، رغم قرار الاتحاد الأفريقي، الذي وصفه بالقرار الظالم، بإقامة النهائي على ملعب مركب محمد الخامس.

وأوضح معوض فى تصريحات له أن الأهلي قادر على التتويج من المغرب رغم غياب الجماهير الذى قد يؤثر سلبًا على الفريق في هذه المباراة، لكن الأحمر اعتاد على العبور بمثل هذه المواقف.

وواصل نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق: "لا أعتقد أن الأهلي سينسحب من المباراة هذا الأمر بعيد تمامًا عن شخصية الأهلي، لكني أطالب إدارة الأحمر بالتمسك بحقوقها في طلب طاقم تحكيم أجنبي للساحة وكذلك غرفة الفار، وكذلك الاتفاق على سفر عدد كبير من الجماهير المصرية لحضور هذه المباراة".

في سياق متصل، أكد نجم الأهلي أن صبر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، على مواطنه بيرسي تاو، منطقي جدًا في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الأخير.

وأكمل معوض: "الإصابات أثرت بشكل كبير على أداء بيرسي تاو مع النادي الأهلي، كذلك غيابه عن المشاركة في كأس العالم للأندية كلها أمور أثرت على مستواه مع الفريق، موسيماني هو من طلب التعاقد مع بيرسي تاو ومُقتنع بإمكانياته فمن المنطقي جدًا أن يحاول مساعدته لإثبات وجهة نظره".

وعن رأيه في علي معلول، قال معوض: "معلول لاعب رائع ويتميز بالثبات على مستواه، أعتقد أنه لا ينافسه أي لاعب بالنادي الأهلي على مركزه، ولا يختلق أزمات داخل أوضة اللبس، ولديه تركيز طوال الوقت وطموح لتقديم المزيد، وإيجابي بشكل كبير على المرمى".

واختتم تصريحاته قائلا: "ضغط المباريات المؤجلة لن يُعيق النادي الأهلي للتويج بالدوري الممتاز بالموسم الجاري، بشرط واحد وهو استفادة الأحمر من أخطائه في العام الماضي، الأهلي أضاع الدوري في الموسم الماضي بسيناريو مشابه للموسم الجاري، على الأحمر أن يركز على التتويج بدوري أبطال أفريقيا، ومحاولة تدوير اللاعبين حتى لا يعاني من الإجهاد ونزيف النقاط في مباريات الدوري".