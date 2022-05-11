شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الثلاثاء 10 / 5 / 2022 بالدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الثلاثاء 10 / 5 / 2022 مباريتان ضمن الجولة الـ18 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف سيراميكا نظيره الجونة، وواجه الزمالك فريق إنبى.

إنبى يعطل انتصارات الزمالك ويهزمه بثنائية إيبوكا وعلى فوزى

فجر فريق إنبى مفأجاة من العيار الثقيل بالفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في الجولة الـ18 للدورى ، ليتوقف رصيد الفريق اللأبيض عند 41 نقطة ومازال فى المركز الأول بالدورى ، بينما ارتفع رصيد الفريق البترولى إلى 23 نقطة ومازال فى المركز العاشر

سيراميكا يهزم الجونة 3 - 2 في مباراة مثيرة ويرتقى للمركز التاسع