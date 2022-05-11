شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تدريب رجال طائرة الأهلي الأخير بتونس استعدادا لمواجهة فاب الكاميروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن العديد من الأمور المتعلقة بالاستعداد لمواجهة فريق فاب الكاميروني في ثاني مباريات الفريق في بطولة إفريقيا للأندية.

واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة فريق فاب الكاميروني في بطولة إفريقيا للأندية التي تقام في تونس.

ويلتقي رجال طائرة الأهلي مع نادي فاب الكاميروني في بطولة إفريقيا للأندية غدًا الأربعاء في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت تونس على صالة قليبية.

وكان رجال طائرة الأهلي قد حقق فوزًا مهمًّا على حساب فريق الأولمبي القليبي التونسي بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة في المباراة الأولى من دور المجموعات في البطولة.