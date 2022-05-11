شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز.. زيزو فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد سيد "زيزو"، صانع ألعاب فريق الزمالك، جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز، عقب إقامة مباريتين اليوم الثلاثاء 10 / 5 / 2022، ضمن الجولة الـ18 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف سيراميكا نظيره الجونة، وواجه الزمالك فريق إنبى.

إنبى يعطل انتصارات الزمالك ويهزمه بثنائية إيبوكا وعلى فوزى

فجر فريق إنبى مفأجاة من العيار الثقيل بالفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في الجولة الـ18 للدورى ، ليتوقف رصيد الفريق اللأبيض عند 41 نقطة ومازال فى المركز الأول بالدورى ، بينما ارتفع رصيد الفريق البترولى إلى 23 نقطة ومازال فى المركز العاشر

سيراميكا يهزم الجونة 3 - 2 في مباراة مثيرة ويرتقى للمركز التاسع