شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على الاتحاد 73 / 60 بنهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المباراة الثانية من نهائى دوري السوبر لكرة السلة والتي تجمع ما بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري بفوز الأحمر 73 / 60.

وانتهت الفترة الأولى من المباراة بالتعادل ١٣/١٣ بين الفريقين، قبل أن يحسم الاتحاد السكندري الفترة الثانية لصالحه بنتيجة ٢٩/٢٨.

وفي الفترة الثالثة تمكن النادي الأهلي من العودة في النتيجة وإنهاء الربع الثالث لصالحه بنتيجة ٥٤/٤٥، قبل أن ينهي الأهلي اللقاء في الفترة الرابعة لصالحه بنتيجة ٧٣/٦٠.

وبهذه النتيجة يكون الأهلي والاتحاد قد تعادلا في نتيجة سلسلة النهائي، بعدما تفوق الفريق السكندري في المباراة الأولى وفاز بنتيجة 86/77.

يذكر أن المباراة الثالثة من سلسلة النهائي والتي تقام بنظام Best of 5 ستقام في الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس المقبل على صالة دكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.