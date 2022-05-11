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الأهلي يفوز على الاتحاد 73 / 60 بنهائى دورى السلة

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القاهرة - سامية سيد - انتهت المباراة الثانية من نهائى دوري السوبر لكرة السلة والتي تجمع ما بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري بفوز الأحمر 73 / 60.

 

وانتهت الفترة الأولى من المباراة بالتعادل ١٣/١٣ بين الفريقين، قبل أن يحسم الاتحاد السكندري الفترة الثانية لصالحه بنتيجة ٢٩/٢٨.

 

وفي الفترة الثالثة تمكن النادي الأهلي من العودة في النتيجة وإنهاء الربع الثالث لصالحه بنتيجة ٥٤/٤٥، قبل أن ينهي الأهلي اللقاء في الفترة الرابعة لصالحه بنتيجة ٧٣/٦٠.

 

وبهذه النتيجة يكون الأهلي والاتحاد قد تعادلا في نتيجة سلسلة النهائي، بعدما تفوق الفريق السكندري في المباراة الأولى وفاز بنتيجة 86/77.

 

يذكر أن المباراة الثالثة من سلسلة النهائي والتي تقام بنظام Best of 5 ستقام في الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس المقبل على صالة دكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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