شكرا لقرائتكم خبر عن موعد نهائي أفريقيا يؤجل مباراة الأهلي والمقاولون بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر رابطة الأندية المصرية المحترفة تأهل الأهلي رسميا لنهائي أفريقيا لتأجيل مباراة الفريق الأحمر أمام المقاولون العرب بالجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها يوم 29 مايو الجاري.

وحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم يوم 30 مايو لخوض نهائي أفريقيا في المغرب، حيث قطعا الأهلي والوداد شوطا كبيرا للمباراة النهائية بعدما فاز الفريق المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف خارج أرضه على بترو أتلتيكو الأنجولى فيما اكتسح الأهلي ضيفه وفاق سطيف الجزائري برباعية دون رد.

ويفرض تأهل الأهلي للنهائي تأجيل مباراته مع المقاولون العرب والمقرر لها قبل أقل من 24 ساعة من مواجهة نهائي أفريقيا التي تقرر لها 30 مايو بالمغرب.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إقامة مباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة، بدلاً من النهائي المعتاد ذهاب وإياب ذهاب وإياب، في المغرب يوم 30 مايو الحالي.

وأعلن الكاف أنه تلقى عرضًا من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ومن الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم لاستضافة نهائي البطولة لكرة القدم 2022، وسحب الاتحاد السنغالي لكرة القدم بعد ذلك عرضه.

وقال الكاف، في بيانه: "لذلك، يسر الكاف أن يمنح المغرب استضافة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022، وموعد المباراة النهائية هو 30 مايو 2022".