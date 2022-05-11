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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022

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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه وتشمل أهم 7 أخبار رياضية على مدار اليوم وجاءت كالتالي:

 

إنبى يعطل انتصارات الزمالك ويهزمه بثنائية إيبوكا وعلى فوزى

فجر فريق إنبى مفأجاة من العيار الثقيل بالفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في الجولة الـ18 للدورى ، ليتوقف رصيد الفريق اللأبيض عند 41 نقطة ومازال فى المركز الأول بالدورى ، بينما ارتفع رصيد الفريق البترولى إلى 23 نقطة ومازال فى المركز العاشر.

 

سيراميكا يهزم الجونة 3 - 2 في مباراة مثيرة ويرتقى للمركز التاسع

حقق فريق سيراميكا فوزا مثيرا على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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