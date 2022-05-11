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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه وتشمل أهم 7 أخبار رياضية على مدار اليوم وجاءت كالتالي:

إنبى يعطل انتصارات الزمالك ويهزمه بثنائية إيبوكا وعلى فوزى

فجر فريق إنبى مفأجاة من العيار الثقيل بالفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في الجولة الـ18 للدورى ، ليتوقف رصيد الفريق اللأبيض عند 41 نقطة ومازال فى المركز الأول بالدورى ، بينما ارتفع رصيد الفريق البترولى إلى 23 نقطة ومازال فى المركز العاشر.

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