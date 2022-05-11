شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.. الزمالك يتصدر رغم الهزيمة أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز، عقب إقامة مباريتين اليوم الثلاثاء 10 / 5 / 2022 ضمن الجولة الـ18 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف سيراميكا نظيره الجونة، وواجه الزمالك فريق إنبى، رغم خساراة الفريق الأبيض من الفريق البترولي بثنائية نظيفة.

إنبى يعطل انتصارات الزمالك ويهزمه بثنائية إيبوكا وعلى فوزى

فجر فريق إنبى مفأجاة من العيار الثقيل بالفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في الجولة الـ18 للدورى ، ليتوقف رصيد الفريق اللأبيض عند 41 نقطة ومازال فى المركز الأول بالدورى ، بينما ارتفع رصيد الفريق البترولى إلى 23 نقطة ومازال فى المركز العاشر

سيراميكا يهزم الجونة 3 - 2 في مباراة مثيرة ويرتقى للمركز التاسع