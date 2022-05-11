شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الأهلى: نحضر ملفا خاصا بأخطاء التحكيم قبل تقديم شكوى لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف نصار رئيس نادى البنك الاهلى أنه يقوم باعداد بعض الحالات التحكيمية التي أثرت بالسلب على بعض نتائج مباريات الفريق في بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

وأوضح أشرف نصار خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أنه سوف يطلع على الفيديوهات الخاصة بالحالات التحكيمية وتغاضى بعض الحكام عن احتساب ركلات جزاء صحيحة لفريق البنك الأهلى آخرها تغاضى الحكم إبراهيم نور الدين عن احتساب ركلة جزاء صحيحة في مباراة الأمس ضد طلائع الجيش، مؤكدا أن ناديه يحضر ملف خاص لتقديمه إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم و لجنة الحكام ضد الحكام المخطئين.

وتعادل فريق البنك الأهلى مع نظيره طلائع الجيش 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الإثنين، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام و افتتح التسجيل طلائع الجيش عن طريق لاعبه أحمد سمير فى الدقيقة 9 من عمر المباراة قبل أن يتعادل محمد هلال للبنك الأهلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 30.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 24 نقطة جمعها من 17 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مثلهما وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفا بينما لقت شباكهم 18 هدفا.