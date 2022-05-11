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القاهرة - سامية سيد - أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، حيث شهد النادي عددا من الأخبار أهمها، إنبى يعطل انتصارات الزمالك ويهزمه بثنائية إيبوكا وعلى فوزى، وتقديم مباراة الزمالك والإسماعيلى 150 دقيقة بسبب نهائى دورى أبطال أوروبا.

إنبى يعطل انتصارات الزمالك ويهزمه بثنائية إيبوكا وعلى فوزى

فجر فريق إنبى مفأجاة من العيار الثقيل بالفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في الجولة الـ18 للدورى ، ليتوقف رصيد الفريق اللأبيض عند 41 نقطة ومازال فى المركز الأول بالدورى ، بينما ارتفع رصيد الفريق البترولى إلى 23 نقطة ومازال فى المركز العاشر. تقديم مباراة الزمالك والإسماعيلى 150 دقيقة بسبب نهائى دورى أبطال أوروبا قررت رابطة الأندية المحترفة تقديم موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك فى الأسبوع الـ 21 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها يوم 28 مايو الجاري على ملعب القاهرة الدولي.

الزمالك يستقر على رحيل حمزة المثلوثي نهاية الموسم استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك على رحيل التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد تراجع مستواه مؤخرا ورغبة البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق في التعاقد مع ظهير أيمن مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. عاطف ومرعي مرشحان لقيادة هجوم الزمالك في الموسم المقبل تصدر الثنائي احمد عاطف مهاجم فيوتشر وعمرو مرعي مهاجم المصري قائمة المرشحين لتدعيم هجوم الزمالك في الموسم المقبل، وذلك في اطار سياسة إدارة النادي لتدعيم الفريق استعدادا للموسم الجديد والمنافسة علي لقب دوري ابطال افريقيا الموسم المقبل.