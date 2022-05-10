الخطيب يدعو لإجتماع طارئ لمجلس إدارة الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - دعا محمود الخطيب رئيس الأهلي، مجلس إدارة النادي وشركة الأهلي لكرة القدم؛ للاجتماع الطارئ الذي تحدد له صباح الأحد المقبل؛ لمناقشة موقف الأهلي من قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال على ملعب غير محايد.

جاء تحديد موعد الاجتماع لحين انتهاء الفرق الأربعة التي تتبارى في إياب الدور قبل النهائي للبطولة من مبارياتها، وتحديد طرفي المباراة النهائية بشكل رسمي.

وكلف محمود الخطيب الشئون القانونية بالنادي بدراسة الملف بالكامل شاملًا لوائح «فيفا» والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتقديم تقرير لمجلس الإدارة في اجتماعه المشار إليه، تمهيدًا لإتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي الفنية والأدبية.