شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم مباراة الزمالك والإسماعيلى 150 دقيقة بسبب نهائى دورى أبطال أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المحترفة تقديم موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك فى الأسبوع الـ 21 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها يوم 28 مايو الجاري على ملعب القاهرة الدولي.

ويقام اللقاء فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بدلًا من التاسعة لإتاحة الفرصة أمام جماهير الكرة المصرية لمشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد فى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمواجهة سيراميكا كليوباترا عصر الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلية، فى إطار الجولة الـ 19 من عمر المسابقة المحلية.

جدير بالذكر أن الجهاز الطبي للدراويش بقيادة مجدي باز، يسعي لتجهيز المصابين قبل اللقاء المقبل على رأسهم عبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد بن خماسة وحسن ياسين.