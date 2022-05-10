اخبار الرياضه

الفار يلغى هدف إيبوكا مهاجم إنبى فى شباك الزمالك بعد 7 دقائق.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الفار يلغى هدف إيبوكا مهاجم إنبى فى شباك الزمالك بعد 7 دقائق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت تقنية الفار الهدف الذجله جون إيبوكا مهاجم إنبى فى شباك الزمالك بالدقيقة 7 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، بداعى التسلل.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من..

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

 الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي.

 الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقا ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو.

 الهجوم: عمر السعيد.

فيما يضم تشكيل إنبى كلاً من..

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: خالد رضا - إبراهيم يحيى - محمد حامد

خط الوسط: علي فوزي - مصطفى دويدار - مصطفى شكشك - صلاح ريكو

خط الهجوم: مؤمن راضي - جون إيبوكا - مصطفى شلبي

ويدخل الزمالك المباراة متصدرًا جدول ترتيب برصيد 41 نقطة من 17 مباراة، بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الوصيف الذي خاض 16 لقاء، ويأتي الأهلي ثالثا برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، فيما يحتل إنبي المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة من 16 مباراة.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا