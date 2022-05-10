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القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، فوز سيراميكا على الجونة وكواليس صفقة سامورا ولقجع لإقامة النهائي الإفريقي بالمغرب.

سيراميكا يهزم الجونة 3 - 2 في مباراة مثيرة ويرتقى للمركز التاسع

حقق فريق سيراميكا فوزا مثيرا على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

الأهلى يصطحب عمرو السولية لرحلة الجزائر بعد تحسن حالته

أدى عمرو السولية، لاعب وسط الاهلى مرانًا منفردًا في «الجيم» ضمن برنامجه التأهيلي الذي يخضع له على هامش تدريبات الفريق التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة العودة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق وفاق سطيف الجزائري.

كشف مصدر بالنادى الأهلى أن المغربى بدر بانون مدافع الفريق سيغيب عن المارد الأحمر قرابة 45 يوماً جديدة رغم تحسن حالته بالفترة الأخيرة، وذلك لمنحة الفرصة الكافية للتعافى واستعادة فورمته الفنية والبدنية مثلما تم التعامل مع أحمد نبيل كوكا الظهير الأيسر للأهلى، الذى غاب 45 يوماً عن الفريق بعد تعافيه من مضاعفات فيروس كورونا، ثم بدأ يعود للتدريب بشكل تدريجى، ومؤخراً دخل قائمة المباراتين الاخيرتين للمارد الأحمر لكنه لم يشارك.

حسني عبد ربه يبدأ تعديل اللائحة لإنقاذ الإسماعيلي

منح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة يحيي الكومي، حسنى عبد ربه مدير الكرة بالنادى صلاحيات واسعة لتعديل لائحة فريق الكرة بشكل يضمن تحفيز اللاعبين لعبور المرحلة الحالية، لاسيما بعد الفوز علي المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الأخيرة للدوري.

الأهلى يهزم كيركوس الإثيوبى 48-19 فى بطولة أفريقيا لكؤوس اليد

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره كيركوس الإثيوبى بنتيجة 48 / 19 فى أول مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية المقامة فى النيجر.

الزمالك يضع المهاجم وخط الوسط فى مقدمة تعاقدات الصيف المقبل وضعت إدارة الكرة بنادى الزمالك الأولوية لمركزى المهاجم الصريح وارتكاز الوسط فى خريطة تدعيم الفريق بصفقات مميزة فى الصيف المقبل استعدادا للموسم الجديد، حيث ترغب إدارة الكرة بنادى الزمالك برئاسة امير مرتضى، وبالتنسيق مع البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفنى للفريق فى بناء فريق قوى يستطيع الحصول على دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

تتوجه بعثة فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي إلى الجزائر اليوم، الثلاثاء، عبر رحلة طيران خاصة استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى السبت المقبل، فى إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لحصد تذكرة الصعود للمباراة النهائية بعدما قطع شوطا كبيرا نحو بلوغ النهائي عقب الفوز العريض في موقعة الذهاب بالقاهرة برباعية نظيفة.

ينوى الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، إجراء تعديلات على خطة لعب الفريق فى مباراة العودة أمام وفاق سطيف التى تقام على ملعب 5 يوليه بالعاصمة الجزائرية، من خلال اللعب بثلاثي وسط ملعب لتأمين الخط الخلفى للفريق الأحمر والحد من خطورة بطل الجزائر فى موقعة العودة، من أجل تأمين نتيجة مباراة الذهاب وحجز بطاقة الصعود للمباراة النهائية.