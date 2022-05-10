شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلي اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، وشهد النادي الأحمر العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، استعراض لأبرز لحظات لاعبى الأهلي الأخيرة قبل السفر للجزائر، ورسالة الخطيب للاعبين قبل مواجهة وفاق سطيف.

الأهلى يصطحب عمرو السولية لرحلة الجزائر بعد تحسن حالته

أدى عمرو السولية، لاعب وسط الاهلى مرانًا منفردًا في «الجيم» ضمن برنامجه التأهيلي الذي يخضع له على هامش تدريبات الفريق التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة العودة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق وفاق سطيف الجزائري.

كشف مصدر بالنادى الأهلى أن المغربى بدر بانون مدافع الفريق سيغيب عن المارد الأحمر قرابة 45 يوماً جديدة رغم تحسن حالته بالفترة الأخيرة، وذلك لمنحة الفرصة الكافية للتعافى واستعادة فورمته الفنية والبدنية مثلما تم التعامل مع أحمد نبيل كوكا الظهير الأيسر للأهلى، الذى غاب 45 يوماً عن الفريق بعد تعافيه من مضاعفات فيروس كورونا، ثم بدأ يعود للتدريب بشكل تدريجى، ومؤخراً دخل قائمة المباراتين الاخيرتين للمارد الأحمر لكنه لم يشارك.

الأهلى يهزم كيركوس الإثيوبى 48-19 فى بطولة أفريقيا لكؤوس اليد

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره كيركوس الإثيوبى بنتيجة 48 / 19 فى أول مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية المقامة فى النيجر.

ينوى الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، إجراء تعديلات على خطة لعب الفريق فى مباراة العودة أمام وفاق سطيف التى تقام على ملعب 5 يوليه بالعاصمة الجزائرية، من خلال اللعب بثلاثي وسط ملعب لتأمين الخط الخلفى للفريق الأحمر والحد من خطورة بطل الجزائر فى موقعة العودة، من أجل تأمين نتيجة مباراة الذهاب وحجز بطاقة الصعود للمباراة النهائية.