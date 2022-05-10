شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الزمالك يضغط وإنبى يستبسل والنتيجة 0/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال التعادل السلبى يخيم على لقاء الزمالك وإنبى بعد مرور 30 دقيقة في المباراة المقامة بينهما باستاد القاهرة في الجولة الـ18 للدورى.

بدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين ولم يرتكن اللاعبون لمرحلة جس النبض، وباغت لاعبو إنبى الزمالك بالهجوم الضاغط بطول الملعب، وفى الدقيقة 8 ألغى حكم اللقاء محمود البنا هدف للفريق البترولى بداعى التسلل عن طريق النيجيري إيبوكا الذى انفرد بالمرمى من نصف الملعب وأودع الكرة قوية على يمين محمد أبو جبل حارس الفريق الأبيض.

بعدها حاول لاعبو الزمالك تنظيم صفوفهم رويدا رويدا من أجل امتصاص حماس لاعبى إنبى الذين نجحوا في امتلاك منطقة وسط الملعب بفضل تحركات مصطفى دويدار ومصطفى شكشك ومن أمامهم مصطفى شلبى وجون إيبوكا .

نشط الزمالك رويدا رويدا بداية من الدقيقة 20 واستطاع الثلاثى طارق حامد وروقا ويوسف أوباما امتلاك منطقة وسط الملعب وبالفعل تسنح أولى الفرص للفريق الأبيض في الدقيقة 25 بعد كرة من عمر السعيد لعبها لأوباما الذى وجد نفسه امام مرمى إنبى واطلق تسديدة قوية مرت بجانب القائم.

بعدها يمتلك لاعبو الزمالك زمام المباراة ويظهر أحمد سيد زيزو واشرف بن شرقى في الهجمات الزملكاوية قابلها دفاع محكم من الفريق البترولى من الثنائى إبراهيم يحيي وخالد رضا .

وفى الدقيقة 30 يقف القائم الأيمن لمحمود جاد حارس مرمى إنبى أمام اولى أهداف الزمالك عن طريق تسديدة قوية لعمر السعيد مهاجم الفريق الأبيض من خارج منطقة الجزاء ارتدت من القائم وسط اندهاش الجميع .

وضم تشكيل الزمالك كلاً من..

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقا ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى :-

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: خالد رضا - إبراهيم يحيى - محمد حامد

خط الوسط: علي فوزي - مصطفى دويدار - مصطفى شكشك - صلاح ريكو

خط الهجوم: مؤمن راضي - جون إيبوكا - مصطفى شلبي

ويدخل الزمالك المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 17 مباراة، بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الوصيف الذي خاض 16 لقاء، ويأتي الأهلي ثالثا برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، فيما يحتل إنبي المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة من 16 مباراة.