شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. إنبى يواصل التقدم بثنائية على الزمالك ويسعى للهدف الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من عمر مباراة الزمالك ومصر المقاصة، التى تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، ومازال الفريق البترولى متقدمًا بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثانى كثف الزمالك هجماته على مرمى إنبى، وسط تراجع للفريق البترولى الذى اكتفى بالتأمين الدفاعى، وفى الدقيقة 58 كاد جون إيبوكا أن يسجل الهدف الثانى لإنبى.

وفى الدقيقة 59 ارتكب محمود علاء مدافع الزمالك خطأ مع دويدار أمام منطقة الجزاء، ليتلقى علاء البطاقة الصفراء، ليسجل منها النيجرى جون إيبوكا هدف صاروخى.

وظل إنبى يواصل الضغط فى محاولة لتسجيل الهدف الثالث، وأجرى فيريرا تبديلات بخروج حمزة المثلوثى ويوسف أوباما ونزول حازم إمام وسيف الجزيرى.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من..

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي.

الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقا ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو.

الهجوم: عمر السعيد.

فيما يضم تشكيل إنبى كلاً من..

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: خالد رضا - إبراهيم يحيى - محمد حامد

خط الوسط: علي فوزي - مصطفى دويدار - مصطفى شكشك - صلاح ريكو

خط الهجوم: مؤمن راضي - جون إيبوكا - مصطفى شلبي

ويدخل الزمالك المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 17 مباراة، بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الوصيف الذي خاض 16 لقاء، ويأتي الأهلي ثالثا برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، فيما يحتل إنبي المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة من 16 مباراة.